Şile'de Şiddetli Yağış ve Fırtınanın Ardından Hasar Tespit ve Temizlik Çalışmaları Yapılıyor

İstanbul'un Karadeniz sahilindeki Şile ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından ev ve iş yerlerini sel bastı. Vatandaşlar kovalarla suları tahliye etmeye çalışırken, itfaiye, AKOM, belediye ve jandarma ekipleri de tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları yaptı. Şile Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hasarın en çok olduğu Ağva'da incelemede bulundu. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şile'de dün şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

İstanbul'un Karadeniz sahilindeki ilçesi Şile'de ev ve iş yerlerini selin bastığı vatandaşlar, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

İtfaiye, AKOM, belediye ve jandarma ekipleri de tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Sel sularının geride bıraktığı çamurlar temizlendi. Devrilen ağaçlar ve direkler kaldırıldı. Fırtına ve selden çevreye savrulan balıkçı ağları da toplanıp onarılmaya çalışıldı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve genel sekreter yardımcıları, hasarın en çok olduğu Ağva'da incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Ocaklı, valilik ve meteorolojinin iki-üç günden beri fırtına ve yağışa karşı uyardığını hatırlatarak, "Biz tedbirlerimizi aldık ama takdir Allah'tan. Gerçekten uzun yıllardır Şile'de yaşanmayan bir afetle karşılaştık. Denizin dereleri basması ve yoğun yağıştan kaynaklanan bu selden oluşan hasarları gidermeye çalışıyoruz. Bütün belediye personelimiz, araç gereçlerimizle, çalışan arkadaşlarımızla, kamu kurumlarımızdaki devletimize ait olan bütün araç ve gereçlerle şu an arazideyiz. Temizlik çalışmalarını yürütüyoruz." diye konuştu.

Dün vali, kaymakam, il AFAD müdürü, yetkili personelle Ağva, Şile ve köylerde incelemelerde bulunduklarını, bugün de enkaz ve hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını aktaran Ocaklı, "Akşam bir aksilik olmazsa tespitler yapılmış olacak. Bu anlamda bu afetten zarar görmüş olan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını devletimiz inşallah karşılayacak. Bizler de yaralar sarılıncaya kadar onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu eksikliği de en kısa zamanda kapatacağız, temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağva'da iş yerini su basan bir esnaf ise sel sularını kendi başlarına tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hasar ciddi boyutta. İSKİ'nin gelip şu suyu çekememesi garip bir şey. Halk kendi haliyle uğraşıyor." dedi.

Bir ilçe sakini de "Öyle bir şey ki karadan daha yüksekti deniz. İki metre gidemedik. Kendimizi kahveye kilitledik. Bir önceki afeti de gördüm. Yine yıkım oldu burada ama bu kadar değildi. Bu acayip felaketti. O kadar hasar var ki ne yapacağımızı şaşırdık. Çamur içinde her yer." şeklinde konuştu.