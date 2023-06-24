Şile'de Mahsur Kalan 4 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Şile, Ağva'daki Yeşilçay Deresi'ne otlatılmak için götürülen 4 büyükbaş hayvan dereye düştü. Mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.