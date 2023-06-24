Şile'de Mahsur Kalan 4 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
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Şile, Ağva'daki Yeşilçay Deresi'ne otlatılmak için götürülen 4 büyükbaş hayvan dereye düştü. Mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde Şile, Ağva'daki Yeşilçay Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otlatılmak Yeşilçay Deresi yakınlarına götürülen 4 büyükbaş hayvan dereye düştü. Mahsur kalan hayvanlar dereden çıkarılamayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede mahsur kalan hayvanlara botla müdahale etti. Müdahale sonrası halatla kıyıya çekilen 4 hayvan kurtarıldı. Yüzerek dere kenarına çıkan hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Büyükbaş hayvanların dereden kurtarılma görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Yaşam