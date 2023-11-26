İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Şile'de bulunan bir camiinin minaresindeki alem devrildi. Halata bağlı halde askıda kalan alemi bulunduğu yerden itfaiye ekipleri sökerek düşmesini engelledi.

Şile'de fırtınaya dayanamayan minarenin alemi devrildi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Şile'de bulunan bir camiinin minaresindeki alem devrildi. Halata bağlı halde askıda kalan alemi bulunduğu yerden itfaiye ekipleri sökerek düşmesini engelledi.

İstanbul'da meydana gelen fırtınada Şile'de bulunan bir caminin minaresi zarar gördü. Olay saat 12.00 sıralarında Ulupelit Köyü'nde bulunan Ulupelit Köy Camii'nde meydana geldi. Minarenin tepesinde bulunan alem oluşan şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi. Fırtına sebebiyle devrilen alem halata bağlı halde askıda kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minare üzerinde askıda kalan alem olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bir yere zarar vermemesi için minareden indirildi. Bulunduğu yerden indirilen alem itfaiye ekipleri tarafından cami görevlilerine teslim edildi.