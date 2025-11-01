Siirt'te Yaban Keçilerinin Çevik Hareketleri Kaydedildi

SİİRT'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saha çalışması sırasında yaban keçilerini kayda aldı. Hayvanların sarp kayalıklardaki çevik hareketleri dikkat çekti.

Kentte doğal yaşam alanlarında yapılan çalışmada, DKMP 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt DKMP Merkez Şefliği ekipleri yaban keçilerini görüntüledi. Bir süre kayalıklar üzerinde ilerleyen keçiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Hayvanların sarp kayalıklardaki çevik hareketleri dikkat çekti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,