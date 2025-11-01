Haberler

Siirt'te Yaban Keçilerinin Çevik Hareketleri Kaydedildi

Güncelleme:
Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğal yaşam alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmada yaban keçilerini görüntüledi. Keçiler, sarp kayalıklardaki çevik hareketleriyle dikkat çekti.

SİİRT'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saha çalışması sırasında yaban keçilerini kayda aldı. Hayvanların sarp kayalıklardaki çevik hareketleri dikkat çekti.

Kentte doğal yaşam alanlarında yapılan çalışmada, DKMP 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt DKMP Merkez Şefliği ekipleri yaban keçilerini görüntüledi. Bir süre kayalıklar üzerinde ilerleyen keçiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Hayvanların sarp kayalıklardaki çevik hareketleri dikkat çekti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
