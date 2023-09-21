Siirt'te Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü
Siirt'in Pınarova köyünde bulunan tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
SİİRT'te, tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
Kent merkezine bağlı Pınarova köyündeki buğday hasadının yapıldığı tarlada, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 50 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam