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Siirt'te Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Siirt'in Eruh ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİİRT'in Eruh ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Eruh ilçesi Kaymakam Çeşmesi mevkiinde bulunan tarım arazinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eruh Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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