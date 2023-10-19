Siirt'te takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

SİİRT'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ali M. (70) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siirt- Şirvan kara yolunda meydana geldi. Ali M.'nin kontrolünü yitirdiği 56 AN 726 plakalı hafif ticari araç, takla attı. Kazada sürücü Ali M., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan Ali M., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.