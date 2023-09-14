Siirt'te Sepetli Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Siirt'te sepetli motosikletin 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT'te, yaklaşık 4 metre yükseklikten alt yola düşen sepetli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Pervari ilçesi Halk Konutları Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Batı'nın (20) kontrolünü kaybettiği sepetli motosiklet, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. Kazada, sürücü Ahmet Batı ve yanındaki Lokman Aydın (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.