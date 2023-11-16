Siirt'te minibüs kaza sonucu vadiden çıkartıldı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Minibüs, 5 saatlik çalışma sonucu vadiden çıkartıldı.
Siirt'te 3 kişinin yaralandığı kazada minibüs 5 saat sonra vadiden çıkartıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada minibüs, yuvarlandığı vadiden 5 saatlik çalışma sonucu çıkartıldı.
Kaza, 14 Kasım'da ilçenin Elmadalı köyü Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin A. idaresindeki 38 BC 892 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak vadiye devrildi. Kazada sürücü, hamile eşi Aysel A. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Minibüs, Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından vadiden çıkartıldı.