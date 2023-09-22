Siirt'te fıstık ve üzüm bahçesinde yangın çıktı
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde fıstık ve üzüm bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 20 dönümlük fıstık ve üzüm bahçesi zarar gördü.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde fıstık ve üzüm bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde fıstık ve üzüm bahçesinde yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Çıkan yangında 20 dönümlük fıstık ve üzüm bahçesi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam