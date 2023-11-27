Siirt'te Fırtına Otobüs Durağını ve Ağaçları Devirdi

Siirt'te etkili olan fırtına sonucunda otobüs durağı ve ağaçlar devrildi. Durakta bekleyen olmaması faciayı önledi.

SİİRT'te etkili olan fırtına, otobüs durağını ve ağaçları devirdi. Çevrede kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Afetevler Mahallesi'nde belediyeye ait otobüsü durağı ve ağaçlar, fırtınada devrildi. Durakta bekleyenin olmamasının olası faciayı önlediği belirtildi.

Valilik, yağışlar ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı. (DHA)