Sıçan kendisini yutan yılanın boğazını kemirerek kurtulmaya çalıştı

Instagram'da paylaşılan bir videoda, kendisini yutmaya çalışan yılanın boğazını kemirerek kurtulmaya çalışan bir sıçanın dramatik anları gösteriliyor. Ancak bu mücadelede hem sıçanın hem de yılanın hayatını kaybettiği görülüyor. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu 'Öldüğünüzü bildiğiniz yiyecekle boğulmanın en kötü yolu' şeklinde yorumladı.

Instagram'da paylaşılan videoda, sıçanın kendisini yutmaya çalışan yılanın boğazını kemirerek kurtulmaya çalıştığı boğuzmada hem yılanın hem de sıçanın öldüğü anlara ait paylaşılan video büyük ilgi gördü.

Video, bu fareyılanın onu yutmasına izin vermek yerine, avcısını içerden kemirerek kurtulmaya çalıştı'' Fare bu süreçte öldü, ancak yılanın ölümcül bir şekilde yaralandığı ve kısa bir süre sonra öldüğü için rahatça uyuyabilir." ifadeleri yer aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan videoya insanlar şaşkınlıklarını diler getirdikleri yorumlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Öldüğünüzü bildiğiniz yiyecekle boğulmanın en kötü yolu" şeklinde yazdı. Başka bir kullanıcı, "Bunun neden olduğunu her zaman merak etmişimdir. Şimdi biliyorum ki gerçekten oluyor" dedi