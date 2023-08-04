Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

ANKARA - Ankara'da sıcaktan bunalan çocuklar, parkın bahçesinde bulunan süs havuzuna girdi. Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi, çevredeki vatandaşın cep telefonundan saniye saniye kaydedildi.

Son günlerde hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Ankara'da, sıcaktan bunalan çocuklar çareyi Kocatepe Parkı'nda bulunan süs havuzuna girmekte buldu. Derinliği bir metreden az olan süs havuzuna birbiri ardına atlayış yapan çocuklar, tehlikeye davet çıkardı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, çocukların uzun süre süs havuzunda vakit geçirdiği görüldü. Bu ve benzeri süs havuzlarında muhtemel elektrik kaçaklarının yanı sıra bakteri ve mikroptan kaynaklanan enfeksiyon riski sebebiyle uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen tehlikeli serinleme yöntemi çocuklar arasında oldukça yaygın.