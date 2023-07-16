Sıcak Havada Dereye Giren Kardeşlerin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sıcak havadan bunalarak dereye giren ve su kenarında eşyaları bulunan Miraç Şentürk (17) ve İnanç Şentürk'ün (11) cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, sıcak havadan bunalarak dereye giren ve su kenarında eşyaları bulunan kardeşler Miraç Şentürk (17) ve İnanç Şentürk'ün (11) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Polatlı ilçesine bağlı İnler köyünde meydana geldi. Osman Miraç Şentürk ve İnanç Şentürk isimli 2 kardeş, sıcak havadan bunalarak köydeki dereye girdi. Bir süre sonra dere kenarına gelen amca çocukları, 2 kardeşin eşyalarını dere kenarında görünce, durumu akrabalarına haber verdi. Akrabaların kendi imkanlarıyla derede yaptıkları arama sonucu 2 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.