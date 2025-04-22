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Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı

Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
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Oyuncu ayrılıklarıyla sarsılan Deha dizisi için final kararı alındı. Seyirci tepkisi ve düşen reytinglerin ardından, güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi 32. bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi önemli isimlerin yer aldığı ve Deha dizisi hakkında çarpıcı bir iddia gündemde. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, son haftalarda yaşanan ayrılıklarla sarsılmıştı. Özellikle dizinin sevilen karakterlerinden Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ani ayrılığı, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırmıştı. Ardından dizide Karga karakteriyle dikkat çeken bir başka ismin de projeye veda etmesiyle, yapımda adeta bir "yaprak dökümü" yaşandı.

Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı

Peş peşe gelen oyuncu ayrılıkları, seyirci tepkisini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve izleyici memnuniyetsizliği, kısa sürede reytinglere yansıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre, Deha dizisi için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eğer son anda bir değişiklik yaşanmazsa, dizi 32. bölümde ekranlara veda edecek.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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