Show Kanalı Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Bugün Show kanalında yayınlanacak olan diziler ve programlar hakkında bilgi veren bir haber.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
02:45 En Büyük Şaban
04:00 Çiçek
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Ailecek Şaşkınız
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam