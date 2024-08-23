Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti
Diyarbakır'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Korkmaz, Narin'i bulan kişiye 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.
Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da yakalanıp iade edildiği ABD'de tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.
"LÜTFEN GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN"
Konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yapan Korkmaz, "Narin'in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye 1 milyon Türk lirası hediye edeceğim. Lütfen gözünüzü dört açın resme bakın" ifadelerine yer verdi.
İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın o paylaşımı;