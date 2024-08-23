Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da yakalanıp iade edildiği ABD'de tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.

"LÜTFEN GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN"

Konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yapan Korkmaz, "Narin'in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye 1 milyon Türk lirası hediye edeceğim. Lütfen gözünüzü dört açın resme bakın" ifadelerine yer verdi.

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın o paylaşımı;