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Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti

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Diyarbakır'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Korkmaz, Narin'i bulan kişiye 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da yakalanıp iade edildiği ABD'de tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.

"LÜTFEN GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN"

Konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yapan Korkmaz, "Narin'in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye 1 milyon Türk lirası hediye edeceğim. Lütfen gözünüzü dört açın resme bakın" ifadelerine yer verdi.

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın o paylaşımı;

Sezgin Baran Korkmaz'ın kendini şirin gösterme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sezgin Baran Korkmaz Sezgin Baran Korkmaz Diyarbakır Toplum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Mustafa Aydogan:

“Şirin görünmek” siz nasıl bir milletsiniz be!

43
19
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Seydo:

Şirin görünmeye çalıştığını nerden anladın?

47
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Metin Gol:

Adam ne güzel söylemiş hade siz bulunda göreyim

44
11
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Turgut Aydoğdu:

Yalvarıyorum haber editörlerinizi kovun.

25
3
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slim shady:

Kız bulunsun da gerisinin önemi yok. Bence evleri filan aramaları lazım!

20
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Demir Acer:

biraktimi abd bu ayakkabi boyacisini

10
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Güven Korkmaz:

Nerde para aklayacagini sasirdi

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Hayri:

Hakkında turkiyede açılmış bir dava verilmiş bir hüküm var mı yurtdışı yaşağı vardı bir anda yasak kalktı yurtdışına çıktı abd de serbest geziyor zarrab gibi yakalama kararı aldırdımı türk mahkemeleri yok, güvenip gelse bir otobüs yetkili uykusuz kalır ama b ir gün anlatacak tabi

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Anty-Partizan:

O Zaman Siz 10 Milyon Verin..Veya Insanlik Icin Arayip Bulun..Veya Goreviniz Icabi Arayip Bulun..Bulun Yani Bulun...

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