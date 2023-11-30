Seyhan Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı Hizmete Açılıyor

Seyhan Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Parkta çocuklar trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek.

Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seyhan Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yarın saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Bayboğan Caddesi üzerindeki 4 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen Adana'nın ilk çocuk trafik eğitim parkı içerisinde, çocuk oyun alanları, eğitim binası, 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik kütüphane ve kafe bulunuyor. Çocuklar parkta yaş gruplarına uygun akülü ve pedallı araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek.

Seyhan Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın önemli bir işleve sahip olacağını dile getiren Başkan Akay, "Toplumsal yaşamla ilgili her eğitimin çocukluktan itibaren verilmesi gerekiyor. Günümüzde yaşanan trafik kaynaklı sorunları çözebilmenin yolu bu eğitimin doğru zamanda, doğru yöntemlerle çocuklara verilmesinden geçiyor. Verilecek eğitimlerle trafik kültürünün çocuklara aşılanmasını hedefliyoruz. 6-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın hem eğleneceği hem de uygulamalı olarak trafik kurallarını öğreneceği Çocuk Trafik Eğitim Parkımızı Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz törenle hizmete açıyoruz. Adana'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Akay, Adanalıları yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek açılış törenine davet etti.