Serdivan'da Yeni Açılan İşletme Vatandaşların İlgisini Çekiyor

Serdivan ilçesinde faaliyete geçen ve farklı konseptiyle dikkat çeken bir işletme, restoran, kafe, VR ile 3 boyutlu oyun salonları ve oteliyle davetlilerini ağırlamaya başladı. İşletme, içerisinde bir sahne bulundurarak yakın zamanda ünlü isimleri de misafir edecek. İşletmenin ortağı Elif Merve Dişli, tesisin içerisinde bulunan farklı alanlarla birlikte Sakarya'ya yeni bir konsept kazandırdıklarını belirtti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyete geçen ve bünyesinde kendine has lezzetler barındıran restoran, kafe, VR ile 3 boyutlu oyun salonları ve oteliyle davetlilerini ağırlamaya başlayan işletme ilk günlerden vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. İçerisinde bir sahnesi de bulunan işletme, yakın zamanda ünlü isimleri de misafir edecek.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda hizmete açılan ve farklı konseptiyle dikkat çeken For Reels'ın ortaklarından Elif Merve Dişli işletme hakkında açıklamalarda bulundu. Otel, restoran, kafe, tiyatro ve çeşitli eğlence alanlarını bir arada toplayan mekan vatandaşların ilgisini daha ilk günlerden çekmeye başladı. Dişli, " Sakarya'da olmayan bir şeyi yaptık. 4 ortak, isteklerimiz ve hayallerimizle bir araya geldik ve Sakarya'ya yeni bir konsept kazandırmak için bir yer açtık. İçerisinde oteli, VR odaları, tiyatro, restoran, bar ve oyun alanları olan, bir insanın içeri girdiği zaman her şeyi bulabileceği bir tesis burası. Renginden ismine çok ciddi bir emek var" dedi.

"Çok mutluyuz"

Tesisi planlama ve faaliyete geçirme konusunda yaklaşık bir yıldır emek verdiklerine değinen Dişli, "Bu mekan hepimiz için çok eskiye dayanan yetenek ve hevesleri bir arada tutuyor. Bu tesisi planlama ve faaliyete geçirme konusunda bir yıldır emek veriyoruz. Yaklaşık dört aydır da inşaatımız sürüyor. Sonuç olarak çok mutluyuz çok güzel bir tesis oldu. İnşallah misafirlerimiz de çok memnun kalır. Burada Türkiye'nin sayılı VR oyun konsollarını kurduk, özel oyun odaları oluşturduk. Kafe ve restoran alanımızda çocuklu ailelerimiz için özel alanlar oluşturduk" diye konuştu.

"Aile workshopları"

İşletmeye giden bir ailenin başka hiçbir tesise gitmeye ihtiyaç duymayacağının altını çizen Dişli, "Ailecek vakit geçirebilecek çok güzel workshoplar düzenleyeceğiz. Mesela bir hafta sonu katılım sınırlı olmak kaydıyla çocuğunuzla pizza yapımı, cupcake yapımı ve tiyatro gibi derslere katılabileceksiniz. Çocuğunuzla birlikte gelip tiyatronun inceliklerini keşfedeceksiniz. Aileniz ile birlikte Sakarya'da olmayan aktiviteleri yapabilmeniz için alanlar oluşturduk. Yani işletmemize gelen bir aile başka hiçbir tesise gitmeye ihtiyaç duymadan burada her ihtiyacını karşılayabilecek, sosyal alanlarda vakit geçirebilecek" şeklinde konuştu.

"Herkesi bekliyoruz"

İşletmenin restoran bölümü hakkında da bilgi veren Elif Merve Dişli, "Restoran bölümünde ise Hatice Akman hanımefendiyle beraber çalışıyoruz. Kendisi Aşçılar Federasyonu Başkanı. Hem el lezzeti ile hem de ruhunun o güzel lezzeti ile tüm misafirlerimizi buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA