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Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi yolda. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" diyen Celal Şengör'e sert tepki gösterdi. Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil. Artık depremler sustu" dedi.

İstanbul Silivri'de çarşamba günü yaşanan 6.2 şiddetindeki depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi geliyor" diyen Celal Şengör'e "Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" sözleri ile tepki gösterdi.

"EN MANTIKLI ADIM ŞEHRİ TERK ETMEK"

Şengör, "beklenen büyük İstanbul depremi" uyarısı yapmıştı. Yıllardır alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Celal Şengör, 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" demişti.

"BÜYÜK DEPREM YOLDA" DİYENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' iddiasında bulunan isimlere sert tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRA ARTIK DEPREMLER SUSTU"

Silivri'deki 6.2 şiddetindeki depremin son büyük sarsıntı olduğunun altını çizen Şener Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem" dedi. Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (29)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Celal Hoca haklıdır, şu an fay üzerindeki stres hafiflemedi onu boşaltacağı vakit 7.2 civarında bir deprem meydana gelecektir, ama ne zaman bu deprem olur, önümüzdeki 10 seneye kalmaz..

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Kowboy usumezsoy bir şey bildiği.yok ciddi değil.kowboy o

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Haber Yorumlarıgirilmez:

Nihayet biri kral Çıplak demiş

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Ukaladan hoca mı olur aynen katılıyorum

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Haber YorumlarıKadirİbo:

bu şaklabanlar deprem sonrası tv lere koşarken celal hoca veri toplamaya kandilliye gidiyor. hiç bir şeyi işkembeden atmıyor ve benim uzmanlığım olmasa da açıkladığı bilimsel verileri anlayabiliyorum. hoca öyle olunur. sallayarak değil

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

akp yalaması araplar ürkmesin toprak alsın diye Telkin ve tesir ile konuşuyor ,celal hoca haklı digerleri yobaz bilimle degil hurafe ve Emir ile yorumunu paylaşıyor

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Haber YorumlarıAzad Kaya:

İnşallah bu adam haklıdır tek temennimiz bu yönde. Ama ya celal şengör haklı ise ? İstanbul depremi tüm ülkeyi kaosa sürükler ekonomi diye bişey kalmaz. Celal hocanın haklılık payı yüzde 1 bile olsa yine celal hocayı dinlemek zorundayız

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Denize sıfır evlerde oturanlar çoğu suyun üzerinde en tehlikeli yapılarda oturuyorlar. Denizden kimse yer alamaz deniz alınan yerlerin hepsini geri alacaktır.

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Haber YorumlarıMaster Degree:

Konuyla alakalı yorum yapan kişiler yaptıkları haklı ya da haksız yorumlarını bir temele dayandırabilirler mi mümkünse? Önüne gelen yerde boş duran sazı almış eline bilen de tele vuruyor bilmeyen de!!!

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Haber YorumlarıNur De.:

Bunlara ihtiyacımız yok. Biri kalkar Istanbulu terk edin diye (sanki paramız var'da, biz gitmek istemiyoruz) , biri cowboy gibi gezer durur. Bunlar depremin hangi şehirlerde daha vurucağını konuşacağına, DEVLET depremden sonra bizler için ne yapıyor- bunun hazırlığını yaptımı ?

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