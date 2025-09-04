Haberler

Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı
Kocaeli'de bir sendikada, Bodrum tatili için yapılan çekilişte hile yapıldığı iddia edildi. Görüntülerde, çekilişi yapan kişinin önceden belirlenen ismi elinde gizlediği öne sürüldü.

Kocaeli'de bir sendikada, çalışanlara hediye tatil için düzenlenen kura çekiminde hile yapıldığı iddia edildi. 20 Eylül'de planlanan Bodrum tatili için yapılan çekilişte 1 asil ve 3 yedek isim belirlenmişti. Ancak çekiliş anına ait görüntülerde, çekilişi yapan kişinin önceden belirlediği ismi elinde gizlediği öne sürüldü.

"CEZA OLARAK BUNU..."

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Adam turşu kavanozundan hıyar çıkarıyor sanki", "Ceza olarak bunu bir Afrika kabilesine tatile göndereceksin", "Noter huzurunda neden yapmamış?", "Ulan nasıl insanlar olduk", "Görülen köy kılavuz istemez" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Sendikalılardan yapılan para kesintisi ile kumar oynayıp tatile harcamak ne kadar etik sizce?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan:

Ahlak, vicdan, merhamet, saygı, helal-haram, dürüstlük, adalet. Bir ülkeyi ülke yapan temel taşlarıdır. Maalesef temel taşlarımız yok oldu. Allah sonumuzu hayr etsin.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Sahtekarlık bu ülkenin tepesinde var. Bu ülkede becerebileni alkışlıyorlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
