Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı

Kocaeli'de bir sendikada, çalışanlara hediye tatil için düzenlenen kura çekiminde hile yapıldığı iddia edildi. 20 Eylül'de planlanan Bodrum tatili için yapılan çekilişte 1 asil ve 3 yedek isim belirlenmişti. Ancak çekiliş anına ait görüntülerde, çekilişi yapan kişinin önceden belirlediği ismi elinde gizlediği öne sürüldü.

"CEZA OLARAK BUNU..."

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Adam turşu kavanozundan hıyar çıkarıyor sanki", "Ceza olarak bunu bir Afrika kabilesine tatile göndereceksin", "Noter huzurunda neden yapmamış?", "Ulan nasıl insanlar olduk", "Görülen köy kılavuz istemez" şeklinde yorumlar yapıldı.