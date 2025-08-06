Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek

Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
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Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren usta müzisyen Selçuk Alagöz, Turgutreis'teki cenaze töreninin ardından İstanbul'a uğurlandı. Alagöz'ün cenazesi, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden usta müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

SANAT VE İŞ DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Alagöz'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Törene katılanlar arasında müzisyen Nejat Alp ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu da yer aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Tarık Papuççuoğlu, Selçuk Alagöz ile yakın bir aile dostluğu bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı, "Birlikte büyüyüp, birlikte eğlendik. Yurt içi ve yurt dışında çok anılarımız var. Sırası gelen gidiyor. Son dönemlerde rahatsızlıkları onu çok yordu. Ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. O gerçek bir müzik adamıydı. Nurlar içinde yatsın. Çok üzgünüz, elden bir şey gelmiyor."

İSTANBUL'DA TÖREN DÜZENLENECEK

Bodrum'daki törenin ardından Selçuk Alagöz'ün cenazesi İstanbul'a uğurlandı. Yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenleneceği, ardından da cenazenin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki sanatçı, önceki gün fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Alagöz, 2021 yılında Anadolu Ajansı'nın "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında da fotoğraflanmıştı.

Kaynak: AA / Ömercan Altay - Yaşam
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