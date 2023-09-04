Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı-kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı. İlçeye bağlı Tuzköy mahallesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde, otomobil sulara kapılarak gözden kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sel sularına kapılan araçtaki çift hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı-kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tuzköy mahallesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine 40 EK 339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri sel sularına kapılan otomobil arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sürüklenen otomobil bulunurken, içerisinde Şevket Ş. Ş. ile eşi Zöhre Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Çiftin cenazelerinin dere yatağından çıkarılması için çalışmalar sürüyor.