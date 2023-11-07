Sel felaketinde hayatını kaybeden Nurten Sivritaş son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu yaşanan sel felaketinde sulara kapılarak hayatını kaybeden Nurten Sivritaş (79) son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu meydana gel sel felaketinde 79 yaşındaki Nurten Sivritaş sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Yaşlı kadın Hacılar Camii'nde öğle namazı sonrası gerçekleşen cenaze töreni sonrası Granta mezarlığında toprağa verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu cenaze töreni öncesi camiye gelerek Nurten Sivritaş'ın ailesine bizzat taziye dileklerini iletti.

Hacılar Camiinde öğle namazı sonrası gerçekleşen cenaze törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan başta olmak üzere ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bilindiği gibi sel de hayatını kaybeden Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay dün toprağa verilmişti. Kayıp Ali Alptekin'i ise arama çalışmaları bölgede devam ediyor. - AYDIN