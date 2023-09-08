Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Emekli Öğretmen ve Eşi Yan Yana Toprağa Verildi

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek (53) ve geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek (53), memleketleri Denizli'de yan yana toprağa verildi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede de sel, meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan emekli öğretmen Raile Şimşek ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde sürüklenen Şimşek çiftinin oğulları Kerem Şimşek (16) ise arama-kurtarma ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. Hastanedeki tedavisi süren Kerem Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞİMŞEK ÇİFTİ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Şimşek çiftinin cenazeleri bugün memleketleri Denizli'ye getirildi. Şimşek çifti için Bozkurt'un Tutluca Mahallesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Şimşek çiftinin aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Çiftin cenazeleri namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.