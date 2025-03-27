Şehzadebaşı Camii İmamından Saraçhane'deki eylemlerle ilgili olay sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonunda tutuklanması sonrası Saraçhane'de toplanan kalabalığın zarar verdiği Şehzadebaşı Camii imamından tartışmaları körükleyecek bir çıkış geldi.

"HİÇ BOŞUNA UMUTLANMAYIN OĞLUM"

Dün gece Kadir Gecesi'nde verdiği vaazda dikkat çeken ifadeler kullanan Şehzadebaşı Camii imamı, "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye'de bile bitti o iş. Türkiye'de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah" şeklinde konuştu.