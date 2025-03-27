İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Şehzadebaşı Camii İmamından Saraçhane'deki eylemlerle ilgili olay sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraçhane'deki eylemlerde tarihi mezar taşlarının zarar gördüğü Şehzadebaşı Camii İmamı, Saraçhane'deki eylemcileri kastederek "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Demir yumruğu yersiniz, aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonunda tutuklanması sonrası Saraçhane'de toplanan kalabalığın zarar verdiği Şehzadebaşı Camii imamından tartışmaları körükleyecek bir çıkış geldi.

Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

"HİÇ BOŞUNA UMUTLANMAYIN OĞLUM"

Dün gece Kadir Gecesi'nde verdiği vaazda dikkat çeken ifadeler kullanan Şehzadebaşı Camii imamı, "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye'de bile bitti o iş. Türkiye'de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Şehzadebaşı Camii İmamından Saraçhane'deki eylemlerle ilgili olay sözler
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Bu alçaklar topluluğu vandalların tarihi ve kültürel dokuya verdikleri zararların tazmini CHP şeysi ve avanesinden tazmin edilmeli.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

1453,te bizanslılar nasıl yediyse o yumruğu, içimizdeki bizans kalıntısı pontuslarda yiyecektir elbet... BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ,, bir kaç süprüntünün elinde oyuncak olacak bir ülke değil......!!!!!!!

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

doğru söylemiş hoca efendi

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıergun özyücel:

Din adamın hem de cami içinde siyasi düşüncelerini söylemesi doğru olamaz .

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

doğruyu bile dese imamın USLUBU YANLIŞ OLMUŞ. bizim dinimiz de nezaketle, yumuşak şekilde insanlara doğru söylenir. AYET NE BUYURUR: ''Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. (Ali imran 159. ayet)

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu imam doğru söylüyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Noldu zoruna mı gitti kodmn editörü..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Imam haklı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

doğru demiş.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin demir:

anap ve dyp dönemlerinde de bir imam "ey cemaat doğru yoldan ayrılmayın" diye vaaz vermişti onu hatırlattı hocam :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.