Çanakkale savaşında şehit düşen Süleyman Ateşli, köylüleri tarafından Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaptırılan temsili mezarda anılıyor. Birçok akrabası ve köylü Ateşli'nin mezarını ziyaret edemeyince köyde temsili bir mezar yapıldı. Torunları ve köylüler bu temsili mezarı ziyaret ederek Ateş için fatura okuyor.

Şehitlerinin mezarına gidemeyince köylerinde temsili mezar yaptılar

SİVAS - Çanakkale savaşında şehit düşen Süleyman Ateşli, köylüleri tarafından Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaptırılan temsili mezarda anılıyor.

Çanakkale savaşında Osmanlının bir çok vilayetinde olduğu dönemin önemli vilayetlerinden Sivas'tan da pek çok asker şehit oldu. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Emlakkaracaören köyü nüfusuna kayıtlı Sofu Ömer Oğlu Süleyman Ateşli'de onbinlerce genç gibi şenit oldu. Ancak Ateşli'nin cenazesi köyüne ulaştırılamadı, Çanakkale'de defnedildi. Bir çok akrabası ve köylü Ateş'in mezarını ziyaret edemeyince köyde temsili bir mezar yapıldı. Torunları ve köylüler bu temsili mezarı ziyaret ederek Ateş için fatura okuyor.

"Biz onların sayesinde buralarda yaşıyoruz"

Çanakkale şehidinin torunu Ömer Ateşli, şehitler sayesinde bu topraklarda yaşayabildiklerini belirterek, "Biz onların sayesinde buralarda yaşıyoruz. Her sene şehit düşme anında gelip burada, temsili kabirde onu anıyoruz ve dualar ediyoruz, Allah rahmet eylesin. Buradan her geçtiğimizde dua okuyoruz. Bizim aile geniş ve şuan sayamayacak kadar torunu var. Buraya herkes gelip duasını ediyor, ziyaret ediyor, bayramlarda devamlı burada toplanıyoruz. Ben 75 yaşındayım dedemizin nasıl yaşadığını bizde torunlarımıza anlatıyoruz. Onlara o günleri unutmamaları için devamlı hatırlatıyoruz, bunlarla yaşıyoruz" dedi.

"Çanakkale'ye gidemiyoruz hikayesini burada yaşatıyoruz"

Çanakkale şehidi dedesinin adını taşıyan Süleyman Ateşli, sürekli Çanakkale'ye gidemedikleri için anıt mezar yaptırdıklarını ifade ederek, "Gerçek mezarı Çanakkale'de ama biz buraya anıt mezar yaptık. Biz sürekli Çanakkale'ye gidemiyoruz hikayesini burada yaptığımız anıt mezarda anlatıyoruz" diye konuştu.