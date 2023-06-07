Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ameliyat olan Ömür Güler Öcük'e moral verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ameliyat olan Ömür Güler Öcük'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak moral verdi. Başkan Fadıloğlu, Öcük'e iyileştikten sonra voleybol oynama sözü verdi.

Hasan Hüseyin Öcük, geçtiğimiz günlerde kızının moral bulması için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ulaşarak evine davet etti. 4 çocuk babası Hasan Hüseyin Öcük'ün 16 defa ameliyat olan kızı Ömür Güler Öcük'ü evinde ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Ömür Güler ile yakından ilgilendi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Ömür Güler ve aile üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Ömür Güler'in talebi üzerine kendisiyle voleybol oynama sözü verdi.

"Kendisiyle beraber voleybol oynayacağız"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Ömür kızımıza geçmiş olsun. Hasan Hüseyin Bey ile daha önce bir telefon görüşmemiz olmuştu. Kızımızın ameliyatından sonra da ziyaret etmek istedik. Rabbimden şifalar diliyorum. Şükrediyoruz. Bunlar, çözümü olan sıkıntılar. Allah, çaresiz dert vermesin. Allah, devlete zeval vermesin. Duyarlı annemiz ve babamız kızımızın şu andaki sağlığıyla ilgileniyorlar. Biz de hem kızımıza bir 'merhaba' diyelim hem anne-babaya bir aileye 'merhaba' diyelim, dedik. Allah, acılarını göstermesin. Vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirsin. Bizim en büyük kaygımız, bizden sonraki nesillerin daha rahat bir ülkede yaşamasıdır. Yönetici olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Ben, tüm ekip arkadaşlarım adına aileye teşekkür ediyorum. Kızımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede yeniden beraber olacağız. İnşallah sağlığına kavuştuğunda da kendisiyle beraber voleybol oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun gözlerinin içindeki mutluluk bana yetiyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Hüseyin Öcük, "Büyük kızım, doğuştan bacak kısalığı var. Bir bacağı, bir bacağına göre beş santim kısa ve her iki senede bir operasyonla kemik uzatma işlemi yaptırıyoruz. Bugün itibariyle kızımın 16. ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Önümüzde 5 ameliyatımız var. Şükrediyoruz, çaresi var. Tıp çok ilerliyor. Teknoloji çok ilerliyor. Biz, anne-baba olarak çocuklarımıza bütün desteği sağlıyoruz. Destek olmak zorundayız. Çünkü anne ve babayız. Sayın Başkanım, çocuğumun mutluluğunun üzerine daha bir mutluluk katarak bizi ziyaret etti. Bir baba olarak, bir insan olarak ne kadar şeref duysam, gurur duysam az. Çünkü bir insanın çocuğunun mutlu olması kendinin de mutlu olması demektir. Çocuğumun gözlerinin içindeki mutluluk bana yetiyor. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. Allah, uzun ömür versin" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP