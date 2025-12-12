Edirne'de Şehit Yakınlarına El Sanatı Kursu Açıldı

EDİRNE'de şehit yakınlarına el sanatı öğretmek için hayata geçirilen proje kapsamında, kağıt ipten örgü çanta kursu açıldı. Kursa katılan şehit annesi Münevver Zogo (77), "Daha önce evde de buna benzer işler yapmıştım ahşap boyama, şişe boyama yapmıştım. Şimdi de çanta yapımını öğreneceğim. Buraya gelmek, hep beraber olmak daha bir güzel" dedi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle, şehit yakınlarına yönelik kağıt ipten örgü çanta kursu açıldı. Derneğin çok amaçlı salonunda başlayan kursta şehit yakınları, Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmenliği yapan Tuğba Ülkü eşliğinde, kağıt iplerden örgü çanta yapımını öğrenmeye başladı. Kursun ilk günü gerçekleştirilen açılış törenine; Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ile çok sayıda şehit yakını kadın yapıldı.

'DAYANIŞMALAR DAHA DA ARTACAK'

Törende konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, benzer kursların maddi gelir elde etme açısından önemli olduğunu söyledi. Subaşı, "Benim için çok kıymetli olan, çok anlam ifade eden ve katılmaktan da büyük mutluluk duyduğum büyük bir kurs açılışı oluyor. Şehit yakınlarımıza düzenlenen bu kurstan dolayı bunu organize eden idari kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum ama o yakınları bizim emanetimiz. Onların en iyi şartlarda günlerini en iyi şekilde geçirmeleri, en güzel el sanatlarını öğrenmeleri bizim hedefimiz. Zaten bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanat çerçevesinde, sanata teşvik amaçlı bütün Türkiye genelinde başlatmış. Ben buraya katılan bütün hanımefendileri çok tebrik ediyorum. Bu kurs sayesinde aslında var olan arkadaşlıklar, dayanışmalar daha da artacak. Sohbetler daha da yükselecek. Bu kurslar sadece meslek öğrenme, sanat öğrenme, sosyalleşme, ekonomik anlamda gelir elde etme, her yönüyle faydalı kurslar. Devletimiz de bu tür manada bu kurslara açık çek veriyor. Mekan ve yer sınırı tanımadan, zaman sınırı tanımadan isteyen her vatandaşımıza bu imkanı sunuyoruz" dedi.

'ÇOK MOTİVE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR'

El sanatları öğretmeni Tuğba Ülkü de kursun tamamlanmasının ardından sergi açmak istediklerini dile getirdi. Ülkü, "Burada Şehit Aileleri Derneği ile birlikte 25 öğrencimizle birlikte çanta yapacağız. Kursumuzu bugün başlatıyoruz. Kurs sonunda sergi düzenleyeceğiz ve güzel ürünlerimiz sergimizde yer alacak. Kursumuz, çarşamba ve cuma günleri saat 13.00-17.00 arası olacak. Bu kurs, şehit ailelerine yönelik yapılıyor. Onları hem bir araya getirmek hem moral ve motivasyon sağlamak amacıyla olacak. Sergimizin açılışının uzun süreceğini de düşünmüyorum, çünkü kursiyerlerimiz hepsi çok motive bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

'HEP BERABER OLMAK DAHA GÜZEL'

Şırnak'ta 1992 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Er Yavuz Zogo'nun annesi Münevver Zogo da diğer şehit yakınlarıyla birlikte kursa katılmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Zogo, "Burada çanta yapacağız. Benim elim bu işlere alışık zaten. Daha önce evde de buna benzer işler yapmıştım ahşap boyama, şişe boyama yapmıştım. Şimdi de çanta yapımını öğreneceğim. Buraya gelmek, hep beraber olmak daha bir güzel. Başka şeyler gösterirlerse onu da yaparız" dedi.