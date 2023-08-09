Seferihisar Belediyesi'nden Deniz Bayramı Etkinlikleri

Seferihisar Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde 3 gün boyunca devam edecek Deniz Bayramı etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerde yoga, nefes terapisi, satranç, jenga gibi aktivitelerin yanı sıra sahne performansları, dans ve müzik dinletileri yer alacak. Ayrıca geleneksel deniz bayramı pikniğinde pişi ve armola ikram edilecek. Yetişkinler için plaj futbolu ve plaj voleybolu turnuvaları da düzenlenecek. Detaylı bilgi Seferihisar Belediyesi web sitesinde yer alacak.

Seferihisar Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde 3 gün boyunca devam edecek Deniz Bayramı etkinlikleri yapacak.

Seferihisar Belediyesi'nin Akarca'da Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası'nda düzenleyeceği Deniz Bayramı'nda, yogadan nefes terapisine, satrançtan jengaya hem çocuklar, hem de yetişkinler için keyif dolu etkinlikler gerçekleştirilecek. Birbirinden güzel sahne performansları, dans ve müzik dinletilerinin yanı sıra geleneksel deniz bayramı pikniğinde herkese pişi ve armola ikram edilecek. Deniz Bayramı boyunca, yetişkinler için plaj futbol ve plaj voleybolu turnuvaları da düzenlenecek. Ücretsiz etkinlikler için detaylı bilgi, Seferihisar Belediyesi web sitesi üzerinden alınabilecek.