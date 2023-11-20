Şef Nermin Öztürk Gastro Sincan'da yemek yaptı

Yemek programlarıyla tanınan Şef Nermin Öztürk Sincan Belediyesi'nin açtığı Gastro Sincan'da Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan ve akademi kursiyerleriyle beraber yemek yaptı.

Sincan Belediyesi'nin marka projelerinden olan Gastro Sincan, geleceğin şeflerini yetiştirmek ve yemek yapmayı seven herkesi desteklemek amacıyla çalışmalarına hızla devam ediyor. 2022 yılında hizmete sunulan Gastro Sincan Aşçılık Kursu'nu, yemek programı sunucusu Şef Nermin Öztürk ziyaret etti. Nermin Öztürk'e Sincan Belediye Başkan'ı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan da eşlik etti.

Tam donanımlı mutfaklarda yemekler yapıldı

Gastro Sincan kursiyerleri ve Sincan'da yaşayan hanımların da katıldığı buluşmada, Nermin Öztürk boşnak mantısı, Emine Ercan ise kalburabastı tatlısı yaptı. Tam donanımlı Gastro Sincan mutfağında yemekleri hep beraber yapan kadınlar, keyifli vakit geçirdi. Başkan Murat Ercan'ın katılımıyla yemekler birlikte tadıldı. Gastro Sincan'dan ayrılan Şef Nermin Öztürk ve Emine Ercan, Sincan Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile mega proje Sincan Park'ı da gezen Nermin Öztürk, hayran kaldığını ifade etti. Sincan'ın gelecek vizyonunu ve yapılacak projeleri de dinleyen Öztürk, Başkan Ercan'a emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı kadınlar adına teşekkür etti. - ANKARA