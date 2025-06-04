Şef Danilo Zanna'nın kurucusu olduğu Filo D'olio, Avrupa'nın en iyi 50 restoranı arasında

Şef Danilo Zanna'nın kurucusu olduğu Filo D'olio, Avrupa'nın en iyi 50 restoranı arasında
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Şef Danilo Zanna'nın kurucusu olduğu Filo D'olio, Avrupa'nın en iyi 50 restoranı arasında
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Şef Danilo Zanna'nın kurucusu olduğu Filo D'olio, "50 Top Pizza Europe" listesine girerek Avrupa çapında gastronomi mükemmeliyetini temsil eden en iyi 50 restoran arasında yer aldı.

ÖDÜLÜ EKİP ARKADAŞLARINA ARMAĞAN ETTİ

İspanya'daki ödül törenine katılan Şef Danilo Zanna, ödülü ekip arkadaşlarına armağan etti.

Şef Danilo Zanna'nın kurucusu olduğu Filo D'olio, Avrupa'nın en iyi 50 restoranı arasında

"BU BAŞARIYI BİZİ MOTİVE EDEN TUTKUYA BORÇLUYUZ"

Zanna, "Bu başarıyı, her gün gösterdiğimiz emeğe, kullandığımız kaliteli malzemelere ve bizi motive eden tutkuya borçluyuz. Müşterilerimizle, dostlarımızla ve hikâyemize ortak olan herkesle bu mutluluğu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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