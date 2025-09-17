Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Davanın önceki avukatı Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Minguzzi ailesinin yeni avukatının Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın olduğu duyuruldu.

TEHDİT MESAJLARI KESİLDİ

Anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Barkın ile çekilen fotoğrafını paylaşarak teşekkürlerini iletti. Avukat Ersan Barkın ise davayı üstlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, daha önce tehdit mesajları alan ailenin artık böyle mesajlar almadığını söyledi.

PEKER'DEN "DEVLETİN ÇOCUĞU" VURGUSU

Anne Minguzzi ayrıca, Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in de kendisine destek verdiğini paylaştı. Bu gelişmenin ardından Sedat Peker, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Avukatı Ersan Barkın'ın davayı üstlenmesi üzerine yapılan "Sedat Peker devletin yapamadığını yaptı" yorumlarını "üzücü" olarak nitelendiren Peker, kendisini bir "devletin çocuğu" olarak gördüğünü vurguladı.

TOPLUMSAL KAOS UYARISI

Öte yandan Peker, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif yorumların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "İnsanların canıyla, kanıyla oynamayın. Bu hatada ısrar edilirse çok korkunç olaylara sebep olur" uyarısında bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Minguzzi ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettikleri tespit edilen 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe 5 şüpheli için tutuklama kararı verilmişti.

İşte o tehdit mesajlarından birkaçı;