Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu

Kış hazırlıkları kapsamında turşu kurma geleneğine yeni bir yorum katıldı. Bilinen doğrama yöntemlerinin dışında, sebzelerin rendelenerek beyaz lahana yaprağına sarılmasıyla hazırlanan "Lahana Sarması Turşusu", farklı bir lezzet ve sunum alternatifi sunuyor. İç harcı için kırmızı lahana, pancar, havuç ve kereviz kökü gibi sebzeler kullanılırken, turşu 10 günde olgunlaşıyor.

  • Lahana Sarması Turşusu, sarma ve turşu lezzetlerini birleştiren yeni bir tariftir.
  • Tarifte iç malzeme rendelenmiş sebzelerden oluşur ve lahana yapraklarına sarılarak kavanoza yerleştirilir.
  • Turşu, 10 gün boyunca serin ve karanlık bir yerde olgunlaştırılarak hazır hale gelir.

Havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, turşu tariflerine de bir yenisi eklendi. Geleneksel turşu alışkanlıklarının dışına çıkan "Lahana Sarması Turşusu", hem sarma hem de turşu lezzetini tek bir kavanozda buluşturuyor.

Bu yeni tarif, özellikle sunum ve lezzet dengesiyle dikkat çekiyor. Klasik turşularda sebzeler genellikle bütün veya doğranmış halde kullanılırken, bu yöntemde iç malzeme tamamen rendelenerek hazırlanıyor.

İç harcı rende sebzelerden oluşuyor

Tarifin temelini, zengin bir sebze karışımı oluşturuyor. Kırmızı lahana, kapya biber, yeşil biber ve sarımsak ince ince doğranırken; kırmızı pancar, havuç, kereviz kökü, salatalık ve acur rendenin kalın tarafıyla rendeleniyor.

Hazırlanan tüm sebzeler, kaya tuzu ve toz şeker ile karıştırılarak yarım saat bekletiliyor. Bu işlem, sebzelerin suyunu salmasını ve lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyor.

Lahana yapraklarına sarılıp kavanoza diziliyor

İç harç hazırlanırken, beyaz lahananın yaprakları kaynar suda bekletilip soğuk suyla şoklanarak sarılmaya uygun hale getiriliyor. Suyunu salan iç harç, avuçta sıkılarak fazla suyundan arındırılıyor ve kare kesilmiş lahana yapraklarına sıkıca sarılıyor.

Hazırlanan lahana sarmaları, cam kavanoza düzgünce yerleştiriliyor. Üzerine üzüm sirkesi, harçtan arta kalan sebze suyu ve içme suyu ekleniyor. Turşunun daha hızlı olgunlaşması için kuru nohut ve aroma vermesi için defne yaprağı da kavanoza ilave ediliyor.

Kavanozun kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra, turşu serin ve karanlık bir yerde 10 gün boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. 10 günün sonunda "Lahana Sarması Turşusu" servise hazır hale geliyor.

