Şarköy'de Fırtına Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısının ardından denize girmenin yasaklandığı Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de bugün yer yer fırtına etkili oldu. Belediyeden yapılan anonslarla bölgedekilerin denize girmemeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla dün ve bugün ilçede denize girilmesini yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi.

Bugün yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olduğu ilçede, vatandaşlar plajlarda denize girmedi. Fırtına nedeniyle, Marmara Denizi'nde gemilerin Şarköy açıklarında demirlediği görüldü. Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarla sahil kesiminde gün boyu denetlemede bulundu. Belediye ses yayın cihazından da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarı anonsu yapıldı. Anonsta, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan duyuru. Bugün bölgemizde fırtına beklendiğinden dolayı ilçemiz sınırları içindeki plajlar halkımızın can güvenliğini sağlamak açısından kullanıma kapatılmış olup, denize girmek tehlikesi ve yasaktır" denildi.