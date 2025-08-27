Şarköy'de Balıkçılara Yunuslar Eşlik Etti

Şarköy'de Balıkçılara Yunuslar Eşlik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Balıkçılar, yunusların denizdeki şovu ile keyifli anlar yaşadı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi'nden denize açılan balıkçılar, bir süre teknelerine eşlik eden yunuslarla karşılaştı. Dakikalarca teknenin yanında yüzen ve zaman zaman yarışan yunuslar, balıkçılara keyifli anlar yaşattı. Sürü halinde hareket eden yunusların denize dalıp çıkışı güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yunuslar bir süre sonra açıklara yüzüp gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polat çiftine eylem hazırlığındaki çeteye operasyon: 24 gözaltı

Ortalığı karıştıracak plan! Polat çiftinin iş yeri hedef seçilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.