Şarköy'de Balıkçılara Yunuslar Eşlik Etti

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi'nden denize açılan balıkçılar, bir süre teknelerine eşlik eden yunuslarla karşılaştı. Dakikalarca teknenin yanında yüzen ve zaman zaman yarışan yunuslar, balıkçılara keyifli anlar yaşattı. Sürü halinde hareket eden yunusların denize dalıp çıkışı güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yunuslar bir süre sonra açıklara yüzüp gözden kayboldu.