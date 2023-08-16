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Şarköy Belediyesi, 8 çocuk parkını yenileyecek

Yaşam Haberleri

Şarköy Belediyesi, çocukların güvenli, keyifli ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmeleri için 8 çocuk parkını yenileyecek. Yenilenecek çocuk parklarında, yeni nesil çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri, kent mobilyaları bulunacak.

Şarköy Belediyesi, çocukların güvenli, keyifli ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmeleri için 8 çocuk parkını yenileyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil mevkiinde bulunan Mutlu Çocuklar Parkı ile başlayan park yenileme projesi, farklı mevkilerde bulunan parkların yapımının tamamlanması ile vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek.

Yenilenecek çocuk parklarında, yeni nesil çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri, kent mobilyaları bulunacak.

Parklara, çeşitli oyun gruplarının yanında salıncak, tahterevalli, zıp zıp ve kondisyon aletleri yerleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alpay Var, geleceğin dünyasını şekillendirecek çocukların daha modern ve daha güvenli bir ortamda gönüllerince eğlenmelerine imkan sağlayacak parkların yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Şarköy'ü mutlu çocukların kenti yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Var, yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Yaşam

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