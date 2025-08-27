Şarköy Açıklarında Balıkçılara Yunus Şöleni

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, görüntülendi. Balıkçılar, yunuslarla keyifli anlar yaşarken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi'nden denize açılan balıkçılar, bir süre teknelerine eşlik eden yunuslarla karşılaştı. Dakikalarca teknenin yanında yüzen ve zaman zaman yarışan yunuslar, balıkçılara keyifli anlar yaşattı. Sürü halinde hareket eden yunusların denize dalıp çıkışı güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yunuslar bir süre sonra açıklara yüzüp gözden kayboldu.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
