Sarıyer'de Dev Dalgaların Vurduğu Dalgakıran Yıkıldı

Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nı koruması için inşa edilen dalgakıran, fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalarla birlikte yıkıldı. Barınakta hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

SARIYER'de dev dalgaların vurduğu dalgakıran, deniz feneri ve mendirek yıkıldı. Balıkçı barınakları hasar aldı.

Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nı dalgalara karşı koruması için tonlarca ağırlığındaki dev beton bloklarla inşa edilen dalgakıran fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalarla yıkıldı. Dalgakıranla birlikte deniz feneri ve mendirek de yıkıldı. Dalgaların çekilmesi ile birlikte barınaktaki hasar ortaya çıktı. Ekiplerin, Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor.