Sarıyer'de Denizde Kaybolan Genç Aranıyor

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'DE dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren Berat Keskin, dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.Keskin'i arama çalışmaları sürüyor. Aile ve yakınları arama çalışmalarını acılı gözlerle takip ediyor.

Perşembe günü yüzmek için arkadaşlarıyla Gaziosmanpaşa'dan Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'na gelen Berat Keskin (14) denize girdikten sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalara Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek verdi. Ancak tüm aramalara rağmen Berat Keskin bulunamadı. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.Bugün sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik dalgıçlarının yanı sıra, İBB Sualtı Arama ve Kurtarma (İSAK) dalgıçları ile dalgıç polisler de eşlik etti. Berat Keskin'in yakınları çalışmaları acılı gözlerle takip etti. Sahilde toplanan Keskin'in yakınları 14 yaşındaki Berat'tan gelecek haberi bekliyor.