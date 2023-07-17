Sarıyer'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Sarıyer'de serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SARIYER'DE serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Yaşam
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