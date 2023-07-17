Sarıyer'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sarıyer'de serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SARIYER'DE serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşam Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur Kireçburnu Sarıyer Yaşam Haberler