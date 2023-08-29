Saray Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Etkinliklerle Kutluyor

Saray Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü gün boyunca düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Fener alayı, dans gösterileri ve konser gibi etkinliklerle bayram coşkusu yaşanacak.

Saray Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü gün boyunca düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Alanı'ndan başlayacak olan fener alayı sonrası kutlamalar, Ladin Sokak'ta dans gösterileri, piyano ve keman resitali ile devam edecek. Binlerin ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla gerçekleştireceği fener alayının ardından bayram coşkusu Sevtuğ konseriyle taçlanacak.

SARAY BELEDİYESİ'NDEN 30 AĞUSTOS'A DAVET

30 Ağustos Zafer Bayramı ilgili Saray Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz; bağımsızlığımıza ulaşan yolu birbirinden güzel etkinliklerle taçlandırıyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak dileğiyle…"