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Sapanca Gölü'nde Tekne Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde gezinti yapmak için tekneyle göle açılan 3 kişi, rüzgarın etkisiyle sazlıklara sürüklenerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi sağ salim kurtarıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde gezinti yapmak için tekneyle göle açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne, rüzgarın etkisiyle sazlıklara sürüklenerek sıkıştı. Teknede mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekibi tarafından botla çekilerek kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca gölünün Rüstem Paşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi mevkisinde meydana geldi. Gezinti için göle açılan A.C., M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin içinde bulunduğu tekne rüzgarın da etkisiyle göl kenarındaki sazlık alana sürüklendi. 3 kişi tekneyle sazlık alanda sıkışarak mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sazlıkların çevresinde inceleme yaptı. Karadan müdahale edilememesi üzerine sazlıkların içinde sıkışan tekne, bota bağlanıp çekilerek iskeleye yanaştırıldı. Teknede mahsur kalan 3 kişi de tekneden indirilerek kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Yaşam

İtfaiye Sapanca Yaşam Haberler

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