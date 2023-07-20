Şanlıurfa'da Yaralı Gökdoğan Tedavi Altına Alındı
Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı bulunan gökdoğan, tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı.
İlçenin kırsalında yaralı gökdoğan gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, gökdoğan'ı alarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Yaşam