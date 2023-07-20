Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Yaralı Gökdoğan Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı bulunan gökdoğan, tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı.

İlçenin kırsalında yaralı gökdoğan gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, gökdoğan'ı alarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title