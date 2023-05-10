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Şanlıurfa'da trafik kazası: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazası: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7), otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

ŞANLURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7), otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gittiği ileri sürülen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah ile oğlu Emir Al Sayyah'a, V. M.'ın kullandığı 63 AEJ 367 plakalı otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü V.M. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Yaşam

Suriye Yaşam Haberler

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