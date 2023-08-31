Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu genç, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda gençin cesedine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti.

Açmalı Mahallesinde sulama kanalında elini yıkamaya çalışan Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi (20), dengesini kaybederek suya düştü.

Gencin suda kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.

Kanalda arama çalışması yapan ekipler, olay yerinin 15 kilometre uzaklığında Hamidi'nin cesedine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.