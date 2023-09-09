Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden anne ve çocukları toprağa verildi

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zehra İnan (26) ile çocukları İshak (1) ve Seyit Sülyman (2) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ali İnan'ın tedavisi ise devam ediyor.

ŞANLIURFA'da sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zehra İnan (26) ile çocukları İshak (1) ve Seyit Sülyman (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Harran ilçesi Sıralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuruyer Mahallesi'ne taziye ziyaretine giden Ali İnan'ın kullandığı 63 ABY 339 plakalı otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Ali İnan, kendi imkanıyla sudan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Araçta sıkışan anne ve 2 çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle sudan çıkarılan otomobildeki Zeliha İnan ile çocukları Seyit Süleyman ve İshak İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve çocuklarının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zeliha İnan ve çocukları Bakırtaş Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.

Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ali İnan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.