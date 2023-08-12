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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Bunaltıcı Boyuta Ulaştı

Yaşam Haberleri

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da devam eden sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirirken çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa Valiliği ise sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da devam eden sıcak havalar bunaltıcı boyuta ulaştı.

Kentte sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam etti.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Bu arada Şanlıurfa Valiliği, 20 Ağustos'a kadar sürecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Yaşam

Şanlıurfa Valiliği Şanlıurfa Yaşam Haberler

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