Şanlıurfa'da Sıcak Hava Bunaltıcı Boyuta Ulaştı

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da devam eden sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirirken çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa Valiliği ise sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.