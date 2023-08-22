Şanlıurfa'da Oyun Oynarken Parmağı Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde oyun oynarken parmağını demir kapının arasına sıkıştıran 9 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da oyun oynarken parmağını demir kapının arasına sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesi Atgüden kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede oyun oynayan 9 yaşındaki Abdullah Aslan, iddiaya göre parmağını demir kapıya sıkıştırdı. Çocuğun ağlama sesini duyan yakınları, parmağı sıkıştığı yerden çıkartamayınca sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası kullanarak çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine götürüldü.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA