Şanlıurfa'da İki Kuzen Sulama Kanalında Boğuldu
Şanlıurfa'da bir piknikte yaşanan talihsiz olayda, Rüveyda Demir (12) ve İbrahim Halil Kılıç (13) sulama kanalına düşerek boğuldu. Rüveyda, kuzeni İbrahim'in düşmesini engellemeye çalışırken birlikte akıntıya kapıldılar ve kurtarılamadılar.
1) DÜŞEN KUZENİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BİRLİKTE BOĞULMUŞLAR
ŞANLIURFA'da sulama kanalında boğulan 2 kuzenden İbrahim Halil Kılıç'ın (13) dengesini kaybederek suya düştüğü, bu sırada Rüveyda Demir'in (12) kuzenini kurtarmaya çalıştığı ve birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.
Olay, 4 Mayıs'ta Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir ile İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalında çırpındığı görenler, kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.
Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.