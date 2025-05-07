Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Şanlıurfa'da İki Kuzen Sulama Kanalında Boğuldu

Şanlıurfa'da İki Kuzen Sulama Kanalında Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir piknikte yaşanan talihsiz olayda, Rüveyda Demir (12) ve İbrahim Halil Kılıç (13) sulama kanalına düşerek boğuldu. Rüveyda, kuzeni İbrahim'in düşmesini engellemeye çalışırken birlikte akıntıya kapıldılar ve kurtarılamadılar.

1) DÜŞEN KUZENİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BİRLİKTE BOĞULMUŞLAR

ŞANLIURFA'da sulama kanalında boğulan 2 kuzenden İbrahim Halil Kılıç'ın (13) dengesini kaybederek suya düştüğü, bu sırada Rüveyda Demir'in (12) kuzenini kurtarmaya çalıştığı ve birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

Olay, 4 Mayıs'ta Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir ile İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalında çırpındığı görenler, kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

Uzmanların polemik malzemesi yaptığı İstanbul için ürküten rapor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.